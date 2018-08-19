محليات

مساعد وزير الداخلية : قوات أمن الحج يشعرون بأنهم يؤدون مهمة مقدسة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / ذو الحجة / 1439 هـ      19 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد مساعد وزير الداخلية المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أن حكومة خادم الحرمين الشريفين مجندة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وقال في تصريح له حول استعدادات قوات أمن الحج لاستقبال ضيوف الرحمن على صعيد مِنى اليوم إن الاستعدادات تنطلق من الخطط المدروسة التي سبق أن تم وضعها بكل عناية.

وأضاف إن الخطط أخذت في اعتبارها كل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام في الانتقال من مكة المكرمة ومن أي مكان إلى مشعر منى، وتهيئة كل الأجواء الآمنة المطمئنة لهم سواء في النقل أو في المشاة أو في أوقات إقامتهم أو في الأماكن التي يزورونها.

وأكد أن كل الأجهزة في قيادة قوات أمن الحج يشعرون بأنهم يؤدون مهمة مقدسة في خدمة ضيوف الرحمن.

ibrahim

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