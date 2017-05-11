مساعي لإدراج شركات أجنبية في سوق الأسهم السعودي

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جدة ــ البلاد

تتسارع خطوات المملكة الرامية إلى البدء في إدراج الشركات الأجنبية في سوق الاسهم السعودي في إطار سعي السوق ان يصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم.

فبعدما اصدر مجلس الوزراء مؤخرا برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 الذي يستهدف رفع حجم وعمق وتطور اسواق راس المال السعودية، سارعت السوق المالية السعودية “تداول” بالشراكة مع هيئة السوق المالية ” CMA” بتأسيس الفرع السعودي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في خطوة “سباقة” تهدف لتسهيل التواصل بين الشركات المدرجة والمتعاملين بالسوق المالي من محللين ماليين وهيئات تشريعية وتنظيمية.

و تأتي هذه الخطوة ترجمة حرفية على أرض الواقع لما جاء في تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز في اواخر شهر ابريل، حيث قال: “تركز الهيئة على هدف آخر للاصلاحات، وهو جعل الرياض مركزا تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رأس المال”.

ويوكد رئيس مجلس إدارة فرع الجمعية في السعودية، ومدير إدارة علاقات المستثمرين في شركة “المعادن” وليد الحكيم على المضي قدما نحو توقيع اتفاقية التاسيس تتماشى مع برنامج التحول الوطني والرؤية 2030 في زيادة عدد الشركات المدرجة التي تطبق معايير الإفصاح والشفافية العالمية.

ليعود ويؤكد ان الفرع السعودي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، يعمل بشكل وثيق مع البورصة وهيئة السوق المالية لدعم فتح السوق امام المستثمرين الدوليين، وترقية مؤشر السوق الرئيسي “تاسي” إلى الأسواق الناشئة على مؤشري “فوتسي” و “MSCI”.

وبحسب الحكيم، فان توقيع 4 شركات سعودية وهي شركة “المراعي” و”معادن” و”سبكيم” و”زين” السعودية اتفاقية تأسيس الفرع السعودي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، يعطي دلالات واضحة على دعوة المملكة للمستثمرين الدوليين للمشاركة مباشرة في سوق الأوراق المالية حيث تبذل الجهات الرقابية كل ما يلزم لتشجيع المستثمرين الدوليين على الانضمام إلى السوق.