مساكن توفر 7 آلاف وحدة سنوياً

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الرياض – البلاد

قال المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان سيف السويلم ، إن الوزارة وقعت عقد إنشاء أول مصنع متخصص في بناء الوحدات السكنية بتقنيات البناء الحديث في الدمام. وتوقع أن يسهم المصنع حال تفعيله في ضخ 7 آلاف وحدة سكنية سنوياً موضحا أن المصنع يقوم ببناء وحدات سكنية وتجهيزها بحلول صناعية مبتكرة، حيث يتم تصنيعها بداخله، ومن ثم يتم نقلها للأرض المراد بناء المنزل عليها وتركيب المنزل.

وأشار إلى أن المصانع الأخرى التي سيتم إنشاؤها لن تقل عن مصنع الدمام في الإنتاجية، مبينا أنه سيتم توطينها بنسبة تصل إلى 100 % . وتوقع وزير الإسكان مؤخرا أن تسهم تقنيات البناء الحديثة في تقليل مدة البناء لتصل إلى يومين في عام 2019.

وكان وزير الاسكان قد كشف مؤخرا عن اطلاق الوزارة مبادرة الابتكار في التشييد والبناء لتقديم أفضل الطرق لحل مشكلات الإسكان عبر تبني واعتماد تقنيات البناء في أسرع وقت وجودة الوحدات السكنية واستدامتها، حيث تعد التقنيات الحيثة أسرع بنحو 3 مرات من طرق البناء الأخرى.

وتهدف الوزارة إلى ضخ وحدات سكنية تتناسب مع القدرة الاقتصادية للمواطن بأسعار تتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، ومن خلال ذلك يتم توفير وظائف للسعوديين.