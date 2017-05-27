العدد 21947 27 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مسالخ مكة جاهزة في رمضان

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مسالخ مكة جاهزة في رمضان
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مكة – البلاد
أنهت الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لشهر رمضان المبارك ، والوقوف على جاهزية المسالخ وتطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري ، اضافة الى تشكيل عدد من الفرق الميدانية للكشف على محلات الجزارة والملاحم والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم ومدى تطبيق الضوابط الفنية والإشتراطات الصحية بها . وأوضح مدير عام المسالخ الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي ان مسالخ العاصمة المقدسة في جاهزية تامه لاستقبال الشهر الفضيل بكامل طاقاتها الاستيعابية وكوادرها واطبائها البيطريين للإيفاء بحاجة الأهالي والزوار .

التصنيف: محليات

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