مسالخ مكة جاهزة في رمضان

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مكة – البلاد

أنهت الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لشهر رمضان المبارك ، والوقوف على جاهزية المسالخ وتطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري ، اضافة الى تشكيل عدد من الفرق الميدانية للكشف على محلات الجزارة والملاحم والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم ومدى تطبيق الضوابط الفنية والإشتراطات الصحية بها . وأوضح مدير عام المسالخ الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي ان مسالخ العاصمة المقدسة في جاهزية تامه لاستقبال الشهر الفضيل بكامل طاقاتها الاستيعابية وكوادرها واطبائها البيطريين للإيفاء بحاجة الأهالي والزوار .