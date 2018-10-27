“مسام” ينتزع 11,785 لغماً حوثياً

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال 3 أسابيع من شهر أكتوبر الجاري، انتزاع 77 لغما مضادا للأفراد و3,116 لغما مضادا للآليات و1,817 عبوة ناسفة و146 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمال ماتم نزعه 5,156 لغما.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 11,785 لغما زرعتها المليشسات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.