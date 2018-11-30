“مسام” ينتزع 21.784 لغمًا حوثيًا

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” من نزع 21,784 لغمًا متنوعًا بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها المليشيات الحوثية في مأرب والساحل الغربي باليمن.

واستطاع أفراد المشروع خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر نزع 2,223 لغمًا متنوعًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بالمركز ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، حيث يهدف المشروع السعودي “مسام” في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنيه على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.