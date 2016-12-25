مستجدات تاريخية

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تلقى كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال، أول بطاقة طرد في مسيرته بدوري المحترفين منذ انضمامه لصفوف الفريق. كما إنها أول بطاقة طرد يتلقاها لاعبو الهلال بشكل عام منذ بداية الدوري هذا الموسم.

سجل يحيى الشهري، لاعب نادي النصر، أول أهدافه في الدوري بعد غياب 1129 دقيقة، حيث كانت آخر أهدافه في مرمى الفيصلي، في مارس الماضي.

تعادل الخليج مع الفيصلي لأول مرة في مبارياتهما بالدوري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، حيث سبق لهما أن التقيا 5 مرات في الدوري حقق الأول الفوز في 4 مباريات مقابل فوز وحيد للفيصلي.