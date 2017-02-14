مستشار أمير مكة : ملتقى مكة الثقافي سيكون للابداع والابتكار

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جدة -عبدالهادي المالكي

أكد الدكتور سعد بن محمد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، أن ملتقى مكة الثقافي لن يكون مجرد لقاء ثقافي سنوي دائم بل سيكون ملتقى للابداع والابتكار بأفكاره وأعماله ومنتجاته والذي يعكس ماعليه السعوديين ومايجب ان يكونوا عليه.

وأوضح مستشار امير منطقة مكة المكرمة خلال ورقة عمل في ملتقى أرامكو السعودية الثاني التطوعي تحت شعار ( تطوعي قدوة) بحضور مدير إدارة الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية المهندس عمر العبداللطيف وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وأكثر من 1000 شخص في مجمع الشركة في حي الرحاب بجدة ، أن توجيهات مستشار خادم الحرمين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أن يكون ملتقى للابداع والابتكار والتميز باشكاله ثقافيا وعلميا ومن خلال كل مايقدم فيه من اعمال ومبادرات ، لذلك نحن نسميه ملتقى الابداع والابتكار ونرغب ان يكون كذلك، وهو مانريد ان يظهر عليه المواطن السعودي بإبداعه وافكاره وتميزه”.

وأضاف الدكتور سعد مارق،” تلقينا اعدادا كبيرة من المبادرات تم الموافقة على بعضها ورفض البعض الأخر، ولدينا حاليا اكثر من 235 مبادرة مقدمة من 60 جهة حكومية وخاصة تم اختيارها بعناية، انطلقت في الميدان وبدأنا نستشعر ردود الافعال الجيدة والتفاعل معها “. مشيرا الى “ان دور أمانة ملتقى مكة الثقافي هو دعم هذه المبادرات، لكن لانتدخل في تنفيذها بل نترك للجهات المشاركة ان تقدم ابداعها في تنفيذ المبادرة”.

كما ذكر مارق “ان الباب مفتوح امام المبادرات الفردية للراغبين في المشاركة في ملتقى مكة الثقافي بما ينسجم مع شعاره “كيف نكون قدوة” مشيرا الى انه يمكن لاي شخص التواصل مع الملتقى بالافكار والمقترحات وحتى الانتقادات عبر مختلف قنوات التواصل التي ترحب بذلك على مدار الساعة.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه أن ارامكو السعودية هي أول قطاع سعودي ادخل فكرة التطوع الى البلاد ، أشار الى ان معظم المشاركين في ملتقى مكة الثقافي هم متطوعين في الميدان والفعاليات .

وردا على سؤال حول نصيب سيدات منطقة مكة المكرمة من هذا الملتقى، اوضح مارق ” هناك مشاركات فاعلة للسيدات في برامج الملتقى ولدينا نماذج كثيرة، فهناك احدى سيدات منطقة مكة المكرمة تعمل حاليا على التحضير لاطلاق قافلة في الاسبوع الثقافي وتقوم بالتجهيز لذلك والتحضير له مع عدة جهات وهي فكرتها الخاصة قمنا بدعمها، كما ان لدينا مشاركات مقدمة من عدد من الجهات”.

عقب ذلك شهد الملتقى الجلسات الحوارية والتي أدارها المهندس حسن الزهراني أمين عام مراكز الاحياء بجدة ، واستعرض الدكتور مسعود القحطاني وكيل عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز في ورقة العمل عن ( دور القدوة في تعزيز العمل التطوعي ) ، وتطرق الدكتور الدكتورهاشم بالخير عميد شؤون الطلاب بجامعة جدة عن ( القدوات التطوعية والريادة المجتمعة )

وتحدث الدكتور محمد السليمان مستشار التحفيز ورئيس فريق سفراء التطوع عن (شبابنا فيهم خير ) وسلطت الضوء الاستاذة هبة قاضي الكاتبة والناشطة الاجتماعية على (القدوة في القرن 21 ). الجدير بالذكر أن ملتقى ارامكو السعودية التطوعي الثاني شهد إقبالاُ كبيراٌ تجاوز الـ 2500 مشاركا وزائرا على مدى اليومين الماضين بمشاركة 40 جهة حكومية ومجموعة تطوعية .