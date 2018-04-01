مستشار المركز العربي الأوروبي لـ( البلاد): استهداف الحوثيين لمدن السعودية جريمة حرب

جدة – فاطمة آل عمرو

أكد مستشار المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بدول الخليج العربي طلال بن مشعان المفلح لـ(البلاد) أن استهداف مدن المملكة العربية السعودية، من قبل ميليشيا الحوثي بصواريخ باليستية إيرانية الصنع، إنما هو بمثابة حرب ممولة من قبل الدعم العسكري الإيراني لهذه الحركة الإنقلابية في اليمن، ولرغبة النظام الإيراني، وإصراره على المضي في محاولة لزعزعة أمن المنطقة،

واستقرارها عبر تسليح الجماعات الإرهابية، وجر المنطقة بأكملها إلى حرب لا يحمد عقباها.

وأشار المستشار المفلح إلى أن الصواريخ التي اعترضتها القوات الجوية السعودية، لو سقطت لأحدثت ضحايا مدنيين، ولكن رحمة الله ولطفه، ثم يقظة دفاعاتها، منعت حصول ذلك.

وأكد المفلح أن جماعة الحوثي الإنقلابية في اليمن، ترفض الجنوح إلى السلم، وتجنيب اليمن، وشعبه المغلوب على أمره، ويلات الحرب، وأن ماتقوم به جريمة ومخالفة للقوانين والعرف الدولي.

وطالب المفلح الأمم المتحدة متمثلة في “مجلس الأمن الدولي” بضرورة التدخل العاجل بموجب صلاحياته؛ من أجل فرض حظر على إيران نفسها، بهدف ضمانة عدم إمداد الجماعات الإرهابية المسلحة في اليمن وسوريا بالسلاح والعتاد لزعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، من أجل الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين.