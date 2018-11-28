مستشفى العيون بجدة يطلق الصيدلية الذكية

جدة -حماد العبدلي

سعياً وراء تحقيق رؤية وزارة الصحة في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتقديم نموذج قيادي في تقديم الرعاية الصحية، والخدمات العلاجية، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، و خطة التحول الوطني 2020 ، أطلق مستشفى العيون بجدة تطبيق صيدلية مستشفى العيون ، كأول مستشفى حكومي لديه تطبيق إلكتروني على الأجهزة الذكية، وتقديم جميع الخدمات إلكترونياً، إلى جانب خدمة توصيل الدواء للمنزل في أولوية أيضاً تسجل للصيدلية .

و تهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية صرف الأدوية للمرضى، وتنظيمها بشكل يضمن السلامة الدوائية، والكفاءة العالية، خصوصاً مع تزايد أعداد مرضى الجلوكوما المسجلين في المستشفى، والذين يتم صرف الأدوية لهم بشكل شهري؛ حيث بلغ عدد الأدوية المصروفة للمرضى خلال العامين و النصف الماضيين ( 32.948 ) دواء ، مما أصبح لزاماً أن يكون هناك تنظيم لتسهيل عملية الصرف الشهري للأدوية، وإراحة المرضى، وخفض أوقات الانتظار، من خلال عمل هذا التطبيق .

و يحتوي التطبيق على عدد من الخدمات، التي تشمل حجز موعد في عيادة التثقيف الدوائي، والمكتبة الطبية الإلكترونية، إضافة إلى توصيل الدواء للمنزل، والتدريب، والتعليم، و طلب إعادة صرف الدواء .