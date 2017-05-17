مستشفى الفرشة يحتفي باليوم العالمي لتطهير الأيدي

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ابها-مرعي عسيري

فعَل مستشفى الفرشة العام اليوم العالمي لغسيل الايدي تحت شعار “تطهير الايدي يكافح مقامة المكروبات للمضادات الحيوية” واستمرت الفعاليات على مدى أسبوع بأشراف ومتابعة مدير القطاع الصحي والمشرف على المستشفى عبد الله ال سعد الاسمري.

واستهل البرنامج بافتتاح المعرض التوعوي الخاص بالمناسبة والمقام ببهو المستشفى وحضره عدد من المسئولين والمراجعين ثم عرض شرائح فيديو عن الطرق السليمة لغسيل وتطهير الايدي وتستهدف الكادر الفني بالمستشفى وقد تواصلت الانشطة التدريبية وورش العمل على مدى كامل الاسبوع حيث تم القاء محاضرتين وعدد (5) ورش عمل بمختلف اقسام المستشفى لتدريب الممارسين الصحيين على كيفية وآلية غسيل الايدي واهميتها في محاربة البكتيريا.

واستهدفت هذه المناسبة أكثر من 500 من الممارسين الصحيين من منسوبي المستشفى وعدد كبير من المرضى وذويهم بتنظيم من قسم مكافحة العدوى بالمستشفى.