مستشفى الملك سلمان العسكري يحصل على شهادة الاعتماد الدولية

تبوك – سعد الشهراني

سلّم مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك أول أمس، شهادة الاعتماد الدولية الـ ( JCI ) لمدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني،

مؤكداً أن تحقيق هذا الاعتماد لمرافق الخدمات الطبية يأتي نتاجاً لما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة وجميع مستشفياها ومرافقها من دعم دائم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – وضمن الإستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة وبتسخير كافة الإمكانات الإدارية والبشرية و الفنية والصحية لتحقيق مزيد من الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة ومن خلال ما تضطلع به الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لرفع مستويات الأداء في مختلف المجالات الوقائية والعلاجية .

وأقيم حفل خطابي بدئ بآيات من الذكر الحكيم, ثم كلمة لمدير إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى للخدمات الطبية الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن النويصر أشارت من خلالها إلى أن التميز في خدمة المرضى يمثل إلتزاماً لتحقيق مزيداً من الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأعلى درجات الجودة والسلامة الطبية .

بعد ذلك، شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الجودة وسلامة المرضى ، ثم ألقى اللواء الزهراني كلمة رحب في مستهلها بمدير عام الخدمات الطبية، مؤكداً أن حصول مستشفى الملك سلمان على هذا الاعتماد قد مر بمراحل مهمة جداً بدءًا بكتابة السياسات و الإجراءات وتنفيذها وقياس مؤشرات الأداء التي تتلمس حاجات المريض وتصحيحها، مبيناً أن الحصول على هذا الاعتماد سيكون مرحلة مهمة من العمل وفقاً لتطبيق المعايير التي تسهم في صياغة التحول النوعي الذي تشهده المنشآت الطبية؛ من أجل خلق بيئة مثالية لرعاية المرض والتقدم في العمل الصحي من خلال توظيف التقنيات الطبية الحديثة، وتبني مبادئ التطوير والتثقيف والبحوث العلمية التي بلغت 288 معياراً يندرج تحتها 1198 عنصراً تم تطبيقها بالكامل، ولله الحمد، بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

بعد ذلك، شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن التوحد الذي يتزامن ومعرض ” التوحد ” الذي تم تدشينه في المعرض الدائم ببهو المستشفى .

من جانب آخر، دشن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عدداً من المشاريع التطويرية بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية التي تمثلت في مشروع الطب الاتصالي،

كما دشن إلكترونياً عدداً من المشاريع المتمثلة في توسعة قسم الطوارئ وإعادة تأهيل العناية المركزة للكبار وإعادة تأهيل العناية المركزة للصغار , وإعادة تأهيل وحدة الحروق وإعادة تأهيل مركز الأمير سلطان للكلى وإدارة الإشراف والمتابعة وغرف العمليات الرقمية ومشروع نظام استدعاء التمريض ومشروع صور الإشاعة للأسنان ومنطقة انتظار جراحة اليوم الواحد والنادي الاجتماعي بمستشفى الملك خالد العسكري وترميم قسم اللجنة الطبية العسكرية المحلية.

وفي الختام، كرم ا.اللواء المالك عدداً من منسوبي المستشفى لمساهمتهم الفعالة بالحصول على الاعتماد الدولي ضمن الإنجازات التي تشهدها القوات المسلحة بكوادرها في مختلف تخصصاتهم .

يذكر أن حصول مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة على شهادة الاعتماد الدولية يأتي استكمالاً لما حصلت عليه منظومة مستشفيات القوات المسلحة مؤخراً .