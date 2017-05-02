مستشفى الملك فهد بجدة ينظم أسبوع الصم العالمي

شارك عبر واتساب

جدة – إبراهيم المدني

افتتح مدير مستشفى الملك فهد العام بجدة الدكتور عبد الرحمن بخش فعاليات أسبوع الصم العالمي واليوم العالمي للعناية بالسمع ، الذي نظمه المستشفى ببرنامج زراعة القوقعة ووحدة السمعيات بمركز الأنف والأذن والحنجرة ، وذلك صباح الخميس الماضي بالدور الأرضي بالمستشفى .

ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد حرص المستشفى على تمكين كافة شرائح المجتمع من تلقي الخدمات الصحية على أكمل وجه و خصوصاً فئة الصم ، كما يسعى لنشر الوعي وسط العاملين بالمستشفى للتعامل مع هذه الفئة بما يضمن الحصول على احتياجاتهم الصحية ، و أن المستشفى يضم قسم متخصص و متكامل للعناية بالسمع و الوقاية من أمراض السمع مع تقديم أفضل الخدمات للصم .

و تهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على فئة الصم بالمجتمع و التعريف بحقوقهم و كيفية التعامل معهم حتى يصبحوا أعضاء فاعلين بالمجتمع ، كما تهدف إلى تثقيف المجتمع و تعريفهم بالإعاقة السمعية بمختلف درجاتها و كيفية علاجها و أيضاً كيفية الحفاظ على السمع و أهمية الكشف المبكر للإعاقة السمعية .

و أن أسبوع الأصم هو بمثابة دعوة إلى كافة أفراد المجتمع بشكل عام و إلى الدوائر و الهيئات و المؤسسات الحكومية و الخاصة إلى دعم تلك الفئة من الصم و الذين يملكون طاقات و مهارات كثيرة ، و هذه الطاقات يمكن الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية ، و ذلك إذا ما كان هناك تدريباً و إعداداً وافياً لهذه الفئة من أفراد المجتمع .

حيث تم خلال الفعاليات تقديم بعض الفقرات الترفيهية و التعليمية و من ضمنها عرض حول الخدمات التي يقدمها المستشفى لكافة شرائح المجتمع بما فيهم الصم و عرض آخر يتكلم عن تميز الأصم في مجال العمل و الصعوبات التي يواجهها في ميدان العمل .

الجدير بالذكر أن الأسبوع يهدف إلى التعريف بالأصم و قدراته و وسائل تربيته و تأهيله ، و قنوات تواصله اللغوي و النطقي و الإشاري مع أقرانه ، و أفراد مجتمعه ، بالإضافة إلى توجيه وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على حقوقه الأساسية الصّحية و التربوية و النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتأهيلية ، ويهدف أيضاً إلى تمكين الأشخاص الصّم و ضعاف السّمع و جمعياتهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الشاملة والمستدامة.