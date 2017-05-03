مستشفى الملك فهد بجدة ينظم أسبوع الصم

شارك عبر واتساب

جدة – إبراهيم المدني

افتتح مدير مستشفى الملك فهد العام بجدة الدكتور عبد الرحمن بخش فعاليات أسبوع الصم العالمي واليوم العالمي للعناية بالسمع ، الذي نظمه المستشفى ببرنامج زراعة القوقعة ووحدة السمعيات بمركز الأنف و الأذن و الحنجرة ، و ذلك صباح الخميس الماضي بالدور الأرضي بالمستشفى .

و يأتي هذا الاحتفال ليؤكد حرص المستشفى على تمكين كافة شرائح المجتمع من تلقي الخدمات الصحية على أكمل وجه و خصوصاً فئة الصم ، كما يسعى لنشر الوعي وسط العاملين بالمستشفى للتعامل مع هذه الفئة بما يضمن الحصول على احتياجاتهم الصحية ، وأن المستشفى يضم قسم متخصص و متكامل للعناية بالسمع و الوقاية من أمراض السمع مع تقديم أفضل الخدمات للصم .

و تهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على فئة الصم بالمجتمع و التعريف بحقوقهم و كيفية التعامل معهم حتى يصبحوا أعضاء فاعلين بالمجتمع ، كما تهدف إلى تثقيف المجتمع و تعريفهم بالإعاقة السمعية بمختلف درجاتها و كيفية علاجها و أيضاً كيفية الحفاظ على السمع و أهمية الكشف المبكر للإعاقة السمعية.

وخلال الفعاليات تم تقديم بعض الفقرات الترفيهية و التعليمية و من ضمنها عرض حول الخدمات التي يقدمها المستشفى لكافة شرائح المجتمع بما فيهم الصم و عرض آخر يتكلم عن تميز الأصم في مجال العمل و الصعوبات التي يواجهها في ميدان العمل.