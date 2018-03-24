مستشفى الملك فهد يحتضن فعاليات اليـوم العالمي للخدمة الاجتماعية

جدة – إبراهيم المدني

أقيمت صباح أمس فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية تحت رعاية مدير مستشفى الملك فهد الدكتور عبد الرحمن بخش؛ حيث أوضح الأستاذ وليد التميمي رئيس إدارة الخدمة الإجتماعية الطبية بالمستشفى، أن شهر مارس من كل عام يشهد الاحتفالية العالمية للخدمة الاجتماعية، حيث يشكل تجمعا للأخصائيين الاجتماعيين في العالم كله، مؤشراً لأهمية الدور الذى يقوم به الاخصائي الاجتماعي .

و تأتي احتفالية هذا العام تحت شعار ” قادة وأبطال ومدافعون” ، و يشارك فى فعاليات هذا اليوم عدد من مؤسسات المجتمع المدني، منها دار الحماية للشؤون الاجتماعية، والتى اتخذت من ” لا للعنف ” شعاراً لها . وأضاف الأستاذ التميمي : إن رعاية المرضى، والاهتمام بحالاتهم الاجتماعية يأتي من منظور رؤية 2023 و التي تولي المواطن اهتماما كبيرا في الجانب الصحي، وكذلك الاجتماعي .

كما أفادت الأخصائية الاجتماعية الأستاذة منال الصومالي أن من الجهات المشاركة فى فعاليات هذا العام بعض الجمعيات الخيرية و التابعة لوزارة العمل و التنمية الإجتماعية ممثلة في دار التربية الاجتماعية، و كذلك تشارك أيضاً وحدة الخدمات الخاصة للشؤون الاجتماعية ، وجمعية ” حماية ” بالإضافة إلى قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بالمستشفى.