مستشفى الميقات ينهي معاناة مريض

المدينة المنورة – محمد قاسم

تمكن فريق الجراحة الطبي بمستشفى الميقات من إنهاء معاناة مريض مصاب بمرض كرونز (التهاب الامعاء التقرحي) في منطقة اتصال الامعاء الدقيقة بالغليظة حيث كان يعاني من آلام متكررة في البطن واستفراغ وتم استئصال الزائدة له قبل سنتين في احد المستشفيات،

وانتقل بين عدة مستشفيات حتى قدم الى طوارئ المستشفى وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين وجود انسداد في نهاية الامعاء الدقيقة والتهاب مزمن وقد تم استئصال الجزء المصاب وتوصيل الامعاء بالمنظار الجراحي فقط ب ٣ فتحات صغيرة وقد تماثل المريض للشفاء بعد العملية وخرج بصحة جيدة ,

وافاد الدكتور سامي العصاري بان مثل هذه الحالات التي تعاني من مرض كرونز وهو التهاب الامعاء التقرحي والذي قد يكون احد صوره هو التهاب محصور في منطقة واحدة في الامعاء، تكون الجراحة بالمنظار هي الحل الامثل ممايساعد على تقليل الالتصاقات بعد العملية والالم وتجنب مضاعفات الفتحات الكبيرة في البطن.