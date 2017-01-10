مستشفى شرق جدة يستضيف برنامج إعداد المدربين

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جدة – إبراهيم المدني

استضاف مستشفى شرق جدة صباح أمس الأول الأحد بقاعة المحاضرات، برنامج إعداد المدربين التابع للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( سباهي ) و الذي سيقدم برنامجا تدريبيا عن معايير ( MD- LD – IPC ) مكافحة العدوى ، القيادة ، الطاقم الطبي .

و تأتي أهمية انعقاد مثل هذه الدورات لاهتمامها بالمعايير اللازمة لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” لإدارات و أقسام المستشفى المختلفة و التي تصب في مصلحة المريض أولاً، وللارتقاء، و تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى .

بدوره أثنى مدير مستشفى شرق جدة على أداء قسم الجودة و سلامة المرضى، على ما يبذله القسم من جهد و اهتمام لإنجاح مثل هذه البرامج التدريبية داخل المستشفى .

الجدير بالذكر أنه سيتم تقديم الدورات على فترات زمنية بدأت من 8 – 9 يناير 2017 ، و دورة أخرى تبدأ من 10 – 11 يناير 2017م ، إلى جانب دورة أخرى تبدأ من 24 – 25 يناير بعدل حضور 45 شخصا لكل دورة .