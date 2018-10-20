مستشفى قوى الأمن وكفى يدشنان(لاتفقدها)

جدة – إبراهيم المدني

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة في حملة “لا تفقدها” والتي ينفذها مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة.

ودشن فعاليات الحملة مدير برنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور محمد الشريف ومدير كفى بمكة الأستاذ إبراهيم الحمدان ، حيث أكد الحمدان أن الحملة انطلقت للتوعية بأضرار التدخين و التعريف بنظام مكافحته و الغرامات والمخالفات المترتبة عليها ، في حين أوضح أن الجمعية شاركت بمعرض توعوي تثقيفي عن اضرار التبغ بأنواعه وكيفية العلاج والاقلاع عن السموم .

يذكر أن (لا تفقدها) شارك فيها قسم التثقيف الصحي بمستشفى قوى الأمن وجمعية كفى واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة.