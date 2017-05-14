مستشفيات الرياض تستقبل 160 الف حالة طارئة خلال الشهر الماضي

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قدمت أقسام الطوارئ في مستشفيات منطقة الرياض خدماتها لأكثر من 160 ألف حالة طارئة خلال الشهر الماضي عبر 42 مستشفى داخل مدينة الرياض وخارجها .

وشملت الحالات التي استقبلتها أقسام الطوارئ حالات الحوادث المرورية بالإضافة إلى حالات الولادة والأطفال وحالات أخرى تم التعامل معها من قبل الكوادر الطبية المدربة على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة, حيث تم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لعدد من الحالات وخرجت بعد أن تلقت العلاج اللازم, فيما تم إدخال البعض منها أقسام التنويم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز أكثر هذه الحالات, إذ بلغت أكثر من 27 ألف حالة تلاه مستشفى الملك خالد بالخرج باستقبال أكثر من 18 ألف حالة .