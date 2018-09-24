مستشفيات جدة تحتفي مع المرضى والمنومين

جدة – البلاد

احتفل مستشفى الملك عبد العزيز بجدة باليوم الوطني الـ٨٨ للمملكة في القاعة الرئيسية بالمستشفى ، بحضور مدير مستشفى الملك عبد العزيز الأستاذ سعيد بن حمد الغامدي و الذي شارك المرضى المنومين و المراجعين فرحتهم بهذا اليوم العزيز ، و بحضور مساعديه و عدد من مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام و الطواقم الطبية و التمريضية المناوبة ، إلى جانب مشاركة إدارات التغدية و التمريض و قسم الخدمة الإجتماعية و قسم التثقيف الصحي والأمن.

وقد أكتست مداخل و ممرات المستشفى و أروقتها بالأعلام الخضراء و البالونات و الشعارات ، وعدد من اللوحات التي تجسّد الحب و الولاء و الوفاء للوطن الغالي و كذلك إبتهاجاً و إعتزازاً بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية ، و قد شارك الجميع من منسوبي المستشفى في هذه الفعالية التي شهدت توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة على المرضى المنومين و المراجعين و كذلك منسوبي المستشفى .

كما أحتفل مستشفى العزيزية باليوم الوطني بحضور منسوبي و منسوبات المستشفى ، و شهد الإحتفال مشاركة المرضى المنومين و المراجعين من خلال توزيع الهدايا و الأعلام و الحلوى و الشعارات الوطنية تعبيراً عن ولائهم لهذا الوطن المعطاء و ترسيخ المفاهيم الوطنية لدى الأطفال المنوّمين .