العمل تودع أكثر من 285 مليون ريال لمستفيدي الضمان

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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الأحد) ، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الأولى لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي

أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين بلغت 285,800,000 مليون ريال

تمثل استحقاق شهر جمادى الأولى الحالي. وبين الدكتور الصبحي، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي

لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 19,314 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وشدد وكيل الضمان الاجتماعي، على أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة هو تحسين الظروف المعيشية

لذوي الدخول المحدودة، سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم

وفق ضوابط معينة وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فهي تضع في عين الاعتبار عدد أفراد الأسرة

ومقدار الدخل ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية، بحيث لا تتجاوز المساعدة المقطوعة 30 ألف ريال كحد أعلى

خلال العام الواحد، مؤكدا على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة

في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.