مستقبل تجارة التجزئة في (رؤية المملكة) اليوم بجدة

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

تكشف الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم ملامح تجارة التجزئة في رؤية المملكة 2030 خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مسؤولوها لاستعراض تفاصيل أبرز حدث دولي لمراكز التسوق العالمية “ريكون العالمي” الذي تستضيفه محافظة جدة خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو المقبل، بهدف دعم قطاع التجزئة وتنشيط الحركة التجارية، وتعزيز مكانة المحافظة على خارطة السياحة العربية والعالمية.

وأوضح الأمين العام لغرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان أن الحدث الذي يأتي تحت عنوان ( مستقبل تجارة التجزئة ـ رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030)، مبينًا أنه سيسهم في وضع مدينة جدة علي خارطة المنتديات والمعارض والفعاليات الدولية وفق رؤية المملكة 2030، وأن نقل الحدث لجدة للمرة الأولى بعد النجاح الكبير الذي تحقق له في النسخ السابقة التي استضافتها إمارة دبي, بهدف دعم قطاع السياحة والتسوق, وزيادة الحركة التجارية، حيث تأمل غرفة جدة في تأسيس شراكة مستدامة ومستقبل زاهر لقطاعات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام, ولقطاع التجزئة على وجه الخصوص, الذي يعد أحد أهداف التنمية الشاملة في السعودية، بعد أن رسمت رؤية المملكة (2030) آمالا عريضة على هذا القطاع بتوفير أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات الأربع المقبلة حتى (2020) , وهي خطة استراتيجية مرحلية ضمن الخطط الكبيرة والعملاقة التي حملتها رؤية الوطن.