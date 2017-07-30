مستقبل سياحي لبحيرة دومة الجندل

سكاكا – البلاد

ناقش الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا لتطوير بحيرة دومة الجندل مخطط تطوير البحيرة.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بأعضاء اللجنة التي تضم وكيل الإمارة أحمد بن عبدالله آل الشيخ ومدراء الإدارات الحكومية الخدمية وممثل عن القطاع الخاص . وقال: تعلمون التطورات التي تعيشها بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، ونحن نعيش برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030 بحيث يتم توزيع مصادر الدخل . وأكد سموه أن منطقة الجوف من المناطق الغنية بتراثها وآثارها التاريخية وطبيعتها،

حيث تعد بحيرة دومة الجندل من مميزات المنطقة الطبيعية ومنطقة جذب سياحي وفي حالة تطويرها واستثماراها بالشكل الأمثل ستعود بالنفع على المنطقة والمملكة وعلى اقتصادنا الجزئي والكلي، لافتا النظر إلى أن هذا الاجتماع يأتي للبدء بالخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف والعمل على أن نرى بحيرة دومة الجندل إحدى المعالم السياحية التي يشار إليها بالبنان .

ووجه سموه أمين أمانة المنطقة بإنجاز الدراسة التفصيلية الكاملة للمشروع لعرضها على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين – حفظهما الله – للاستفادة من توجيهاته فيما يتعلق بهذا بالمشروع العملاق الذي نسعى من خلاله لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، منوها بالعمل الجاد على هذا المشروع ولا مجال للمجاملة على حساب مصلحة البلد .

كما وجه بتشكيل لجنة فرعية من هذه اللجنة برئاسة وكيل الإمارة احمد بن عبدالله آل الشيخ للعمل حالا على إقامة منتجع بري ورحلات سفاري وتنظيم رحلات زراعية وافتتاحها خلال عام واحد .