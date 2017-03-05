العدد 21865 06 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مستوطنون يهود يقحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

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مستوطنون يهود يقحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
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اقتحم مستوطنون يهود اليوم باحات المسجد الأقصى ، وبحراسة من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة أن مستوطنين يهود أدوا طقوسًا تلمودية

في منطقة باب الرحمة المعروفة باسم “الحُرش” بين باب الأسباط والمصلى المرواني في الأقصى

في حين مارست مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين عربدتها في المسجد بحركاتٍ استفزازية وهتافات عنصرية

وسط حماية كاملة من قوات الاحتلال الخاصة المرافقة لهم

في الوقت الذي تصدى فيه مصلون لهذه الاقتحامات والعربدات بهتافات التكبير الاحتجاجية

التصنيف: دولية

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