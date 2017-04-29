مسرحية (أبطال الأرض) في مهرجان الطفل

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الأحساء- البلاد

تشارك عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل بمحافظة الاحساء ممثلة بنادي المسرح في مسابقة الطفل المسرحي السادسة، التي تقام ضمن مهرجان الطفل والعائلة الثاني في الواجهة البحرية بكورنيش الخبر .

وتشارك العمادة بتقديم عرض مسرحي بعنوان ” أبطال الأرض ” من تأليف منيرة العبداللطيف وإخراج خالد الخميس وأداء طلاب الجامعة من أعضاء نادي المسرح والأطفال من أبناء منسوبي الجامعة، ويهدف إلى ترسيخ ثلاث قيم شملت أهمية العلم والتعلم ومساعدة الآخرين والمحافظة على النعم.