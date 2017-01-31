مسرحية (جامعة وادرين) نقلة حضارية نحو الفن المسرحي

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جدة -عبدالهادي المالكي- عادل المعمري

اختتمت مسرحية ” جامعة وادرين ”، التي شارك فيها عدد من نجوم المسرح الكويتي فعالياتها يوم الجمعة الماضي، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بعد أن لاقت إقبالا منقطع النظير من قبل عشاق المسرح الفني، وكان المسرحية تهدف إلى الاستفادة من المسرح الكويتي، ونقل تجربته العريقة إلى الشباب المهتمين بالمسرح، ممن أتيحت لهم الفرصة في المشاركة في عدد من المسرحيات، وجاء الوقت لإضافة اكتساب الخبرة من المسرح الكويتي المعروف بتنوع أعماله.

هذا وقد ذكر الفنانون أن المسرح السعودي موجود، وسيكون من ضمن الفعاليات الروتينية في بلادنا. وأشاروا إلى الاستعانة بالمسرح الكويتي، فالجميع مادة واحدة، ولهجة واحدة، ودم واحد،

وقالوا: إن المسرح أبو الفنون، وهو أصعب من غيره، كون الممثل يتعامل مع الجمهور مباشرة ، وتوقعوا أن يكون الدعم من هيئة الترفيه بالسماح بتوفير المسارح الكبيرة، وأن يقوم بعض المنتجين أمثال أ. أحمد باديب بإنتاج مسرحيات، مثل المسرحية التي قدمت في الافتتاح، حيث قام ببناء مسرح متكامل بالمقاعد والتكييف ومخارج ومداخل خاصة، تحت إطار السلامة العامة،

وذكروا أن المسرح السعودي سيناقش العديد من الموضوعات؛ مثل معاناة الطالب في الجامعة ومناقشة كافة المعاناة التي تحتاج أن تصل للمسؤولين، وأكدوا أنه كان هناك إقبال جماهيري كبير أكبر من المتوقع على المسرح في السعودية، مؤملاً أن يكون هناك دعم في تسهيل الحصول على التصاريح المطلوبة، والممثل السعودي جاهز للعمل، ولو لم يكن كذلك لما تم السماح له بالعمل والالتقاء بعدد كبير من الجمهور بصورة مباشرة .

هذا وقد تم افتتاح عرض مسرحية” جامعة وادرين ” في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد كبير من الضيوف والمهتمين بالمسرح، من بينهم الفنان الكويتي حسن البلام الذي شارك في المسرحية ، والفنان الكبير عبادي الجوهر، والفنان القدير طلال سلامة، والفنان المتميز عبدالفتاح الجريني، وعدد آخر من الفنانين الكويتيين والسعوديين .