مسرحي:طموحنا الفوز بالثلاث نقاط

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الدمام-حمودالزهراني

أكّد حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي القادسية فيصل مسرحي ان طموحه وطموح جميع لاعبي الفريق هو حصد نقاط المباراة والفوز في مواجهة اليوم امام التعاون في الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة .

وأردف مسرحي أن فريقه يسعى في مباراة التعاون للعودة الى تقديم المستويات الجميلة مع تأكيده بأن فريقه سيتعامل مع ما تبقّى من جولات دوري جميل على أنها مباريات نهائية ومصيرية ، مشدداً بأن التعاون فريق قوي وخصم عنيد على ارضه وبين جماهيره مما سيجعل المباراة أكثر إثارة وتحدياً اكبر لفريقه.

وأنهى فيصل مسرحي حديثه بأنه ولاعبيه يدركون مدى حجم الضغوطات والتحديات التي يمرون بها، واثقاً بأن الفريق قادر على تجاوزها في الفترة القادمة وتحقيق النتائج المرجوة منه والتي بدورها ستكون مرضية للجماهير القدساوية العزيزة.