مسرحي : مباراة لا تخضع للمقاييس

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الدمام- حمود الزهراني

أكد حارس القادسية فيصل مسرحي، أن مباريات خروج المغلوب لا تخضع لأي مقاييس، ولا تعرف الفريق الجاهز من غيره، ومهمتنا لن تكون سهلة أمام الصفا ضمن دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وأشار مسرحي إلى أن القادسية سيكون عنوان مبارياته القادمة، هو الفوز فقط ولا غيره، مؤكداً أن طموحهم كلاعبين ومجلس إدارة وجماهير تقديم مستوى مميز، متبوعاً بالنتيجة بعد أن استطعنا تثبيت الفريق في الموسم الماضي في دوري جميل للمحترفين، ووصلنا لمراحل متقدمة في المسابقات المحلية الأخرى، وعن مدى جاهزية الفريق، قال : الحمد لله، الأجواء جداً كانت مميزة في المعسكر الخارجي في مدينة العين، متمنين أن نقدم المستوى المأمول لجميع محبي نادي القادسية ، وختم مسرحي حديثه : نحتاج الفوز على الصفا بكل تأكيد، لأنه سيمنحنا دفعة معنوية قبل خوض منافسات دوري جميل .