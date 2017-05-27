العدد 21947 27 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مسرح الطفل يجذب الزوار بوادي الدواسر

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مسرح الطفل يجذب الزوار بوادي الدواسر
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وادي الدواسر- البلاد

شهد مهرجان الحبحب الخامس بمحافظة وادي الدواسر عروضا مسرحية للطفل وأكد المسؤول الثقافي بالمهرجان محمد الفاضل أن الاهتمام بمسرح الطفل في المهرجان يأتي إدراكاً لأهميته كواحد من الوسائل التربوية والتعليمية التي تسهم في تنمية الطفل فكرياً واجتماعياً ونفسياً وعلمياً ولغوياً،

مشيراً إلى أن مضامين العروض اهتمت بتعزيز القيم التربوية والأخلاقية.
وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات التي تتضمن أشراك أولياء الأمور مع أبنائهم في المسرح رغبة في تحقيق جملة من الأهداف التربوية.

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التصنيف: الثقافيـة

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