” مسرح الطفل ” يجذب زوار مهرجان ” وادينا .. تراث واصالة ” بوادي الدواسر

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يواصل مهرجان ” وادينا .. تراث واصالة ” بمحافظة وادي الدواسر فعالياته بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي.

حيث يشهد يومياً العروض المسرحية للطفل .

وأكد مسؤول العلاقات العامة والاعلام بالمهرجان محمد بن عبدالله آل شملان:

أن الاهتمام بمسرح الطفل يأتي إدراكاً لأهميته كواحد من الوسائل التربوية والتعليمية التي تسهم في تنمية الطفل.

مشيراً إلى أن مضامين العروض اهتمت بتعزيز القيم التربوية والأخلاقية، وتتناول افكاراً وألعاباً ومصطلحات من الموروث الشعبي الأصيل .