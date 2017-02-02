العدد 21833 02 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مسرح الطفل يجذب زوار “وادينا.. تراث وأصالة “

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مسرح الطفل يجذب زوار “وادينا.. تراث وأصالة “
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وادي الدواسر- واس

يواصل مهرجان ” وادينا .. تراث وأصالة ” بمحافظة وادي الدواسر فعالياته بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي، حيث يشهد يومياً العروض المسرحية للطفل .

وأكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمهرجان محمد بن عبدالله آل شملان، أن الاهتمام بمسرح الطفل يأتي إدراكاً لأهميته كواحد من الوسائل التربوية والتعليمية التي تسهم في تنمية الطفل، مشيراً إلى أن مضامين العروض اهتمت بتعزيز القيم التربوية والأخلاقية، وتتناول أفكاراً وألعاباً ومصطلحات من الموروث الشعبي الأصيل .

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التصنيف: محليات

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