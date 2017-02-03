مسعد: دفاع الأهلي يفتقد للانسجام ومهند سيعوض السومة

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جدة- عبدالعزيز عركوك

أكد المدرب الوطني ولاعب نادي الأهلي سابقا، محمد مسعد أن مباراة ديربي جدة دائما ماتخضع لمقاييس معينة، وتعتمد على عدة جوانب فنية ومعنوية ونفسية وإدارية، فمتى ماكان الفريق أكثر جاهزية سيكون الفوز حليفه. وذكر مسعد، أن طموح الأهلي أعلى في هذه المباراة، كونه يبحث عن رد الدين لخسارته الأخيرة من الاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد، بالإضافة للمنافسة على صدارة الدوري، والضغط على الهلال المتصدر،

وأضاف: إن الفريق الأهلاوي يتميز بتواجد الكثير من اللاعبين المميزين في التشكيل الأساسي والاحتياطي، وعلى الرغم من أهمية اللاعب عمر السومة التهديفية؛ حيث يجيد التعامل مع الكرات داخل منطقة الـ 18 ، ويتقن تسديد الكرات الثابتة؛ ماجعله يتصدر قائمة الهدافين لدوري جميل للمحترفين.

ولكن تواجد اللاعب مهند عسيري سيعوض غياب السومة المؤثر، والجميع شاهد الموسم الماضي حينما غاب المحترف السوري لخمس مباريات في الدوري، استطاع مهند تعويض ذلك بتسجيل أهداف حاسمة في المباريات التي شارك فيها، وذكر أيضا أن انضمام المحترف العراقي سعد الأمير شكل دعامة قوية للفريقـ، الذي يمتلك خط وسط مميزا، خاصة في الأطراف بتواجد الثلاثي سلمان المؤشر وفيتفا وعبدالفتاح عسيري، وتطرق لنقاط الضعف في النادي الأهلي والتي تتمثل في منتصف خط الدفاع، لافتقاد الانسجام بين الثنائي محمد آل فتيل، وعقيل بلغيث بعد إصابة المدافع الدولي معتز هوساوي.

وفي الجانب الاتحادي قال مسعد: إن الفريق مميز على مستوى العناصر في خطي الوسط والهجوم، لا سيما في ظل تواجد المحترف الكويتي فهد الأنصاري، والمهاجم التونسي أحمد العكايشي.