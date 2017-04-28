مسعود يشكو المشككين في شيك الـ30 مليونا رسميا

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جدة- البلاد

تقدم عمر أحمد مسعود، نائب رئيس نادي الاتحاد، أمس، بشكوى رسمية ضد بعض الأشخاص -لم يسمهم- الذين “أساءوا” له ولوالده الراحل، أحمد مسعود، رئيس نادي الاتحادالسابق، على خلفية قضية “شيك الـ30 مليون ريال”. وقال مسعود: تقدمت اليوم بشكوى للجهات الرسمية، ضد كل من أساء لوالدي- يرحمه الله- ولي شخصيًا، بالاتهام أو التشكيك في نزاهتنا، في موضوع شيك الـ30 مليون ريال”. وترجع الواقعة إلى بداية الموسم الحالي، عندما اشترط الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، على من يريد أن يتقدم لرئاسة نادي اتحاد جدة، أن يقدم شيكا مصدقا، باسم النادي بقيمة 30 مليون ريال. واستطاع أحمد مسعود، رئيس الاتحاد السابق، توفير الشيك، وتقديمه للهيئة العامة للرياضة، التي أصدرت قرارًا بتكليفه رئيسًا للاتحاد، لكن وافته المنية أثناء معسكر الفريق في تركيا؛ استعدادًا لانطلاق الدوري. وخلال الأسابيع الماضية، أثار بعض الإعلاميين، وبعض الاتحاديين أزمة، بزعمهم أن “شيك الـ30 مليون ريال” لم يدخل خزينة النادي، ما أوجد شكوكًا حول مصير هذا المبلغ، ليخرج المفاوض الاتحادي، عبد الله شرف الدين، بتصريحات أكد فيها أنه تم إيداع الشيك في حساب النادي، وأنه كان أحد الشاهدين على ذلك، والدليل هو نجاح النادي في التعاقد مع بعض اللاعبين المحترفين، وتسديد بعض أقساط الديون المستحقة عليه، على حد قول شرف الدين.