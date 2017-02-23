مســـاعــــدات سعوديـة لإعمـار قطــــاع غـــــزة

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عواصم- وكالات

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن تسلمها مبلغ 10 ملايين دولار من الصندوق السعودي للتنمية للمساعدة في إعادة إعمارقطاع غزة وإصلاح المنازل المتضررة.

وأكدت الوكالة أن إجمالي تكلفة الإعمار تبلغ نحو 60 مليون دولار مقدمة من قبل اليابان وبنك التنمية الألماني ومكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية.

وأشارت الوكالة أنها وعلى مدى أكثر من عامين قدمت مساعدات مالية لأكثر من 5 آلاف وخمسمائة عائلة، وذلك لإصلاح منازلهم المتضررة جراء الحرب التي وقعت عام 2014.

جدير بالذكر أن قطاع غزة تعرض إلى عدوان إسرائيلي هو الأشنع منذ عام 1967.