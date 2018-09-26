“مسك الخيرية” أول شريك لدعم إستراتيجية الأمم المتحدة للشباب

وقعت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية”، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة في نيويورك أثناء انعقاد أعمال الجمعية العمومية.

وتعد هذه الشراكة أول اتفاقية دولية من نوعها لدعم مشاريع الشباب حول العالم

من خلال تعزيز استراتيجية الأمم المتحدة للشباب التي تم إطلاقها مؤخراً.

ووقع الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك معالي رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية الأستاذ بدر بن محمد العساكر

ومبعوثة الأمم المتحدة للشباب جياثما ويكراماناياكي، بحضور كل من معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ووفقاً للاتفاقية تحل “مسك الخيرية” كأول شريك استراتيجي لدعم أعمال استراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة

بالشباب حول العالم، وذلك بهدف النهوض بواقع الشباب وتعزيز مشاركتهم

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عبر تفعيل دور 50 مليون شاب وفتاة بحلول عام 2030م.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ العديد من المبادرات النوعية والبرامج لخدمة شباب المملكة العربية السعودية والعالم

ومنها إطلاق بوابة اليكترونية تكون مركزاً للمعرفة حول أهداف التنمية المستدامة، بحيث تصبح هذه البوابة منصة مهمة

لتحفيز الشباب وتعريفهم على المشاريع والمبادرات المطروحة

وكيفية المشاركة فيها وتنفيذها، واطلاعهم على الفرص المتاحة للتطوع في عدة مجالات.

كما سيعمل الجانبان على إنشاء برامج زمالة لتقديم التدريب اللازم لتطوير مهارات الشباب

وتأهيلهم لكي يصبحوا قادة للتغيير الإيجابي خلال الفترة التي تسبق العام 2020م الذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة لإعلان أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة.

ومن خلال هذه الشراكة، أصبحت “مسك الخيرية” أول منظمة غير حكومية تعمل على المشاركة بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للشباب التي أطلقها معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في حدث رفيع المستوى قبل يوم واحد من حفل التوقيع.