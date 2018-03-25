مسك الخيرية تتبنى “AWS CloudStart” لتحفيز الابتكار

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” مسك الخيرية “، عن تبنى برنامج أمازون لخدمات الإنترنت “AWS CloudStart”؛ لتسريع اعتماد الحوسبة السحابية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

وسيركز البرنامج على تطوير الخدمات والحلول القائمة على الحوسبة السحابية في المنظمات الحكومية وغير الربحية والتعليمية في المملكة، وستطلق المبادرة خلال العام 2018 لمدة عام.

وستقوم مسك الخيرية باستخدام برنامج “AWS CloudStart” من أمازون لخدمات الإنترنت؛ لتوفير المهارات والموارد السحابية للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة اللازمة لتحويل أعمالها ومساعدتها على الابتكار بشكل أسرع؛ أما بالنسبة للقطاع العام؛ فمن المتوقع أن يساعد البرنامج على تطوير حلول جديدة لتقديم الخدمات من خلال توظيف حوسبة أمازون لخدمات الإنترنت الفعالة من حيث التكلفة والأمان جداً.

ويقدم برنامج “AWS CloudStart” في السعودية مختلف موارد التمكين للشركات والمنظمات، التي تتضمن: التدريبات، ومختبرات الممارسة، وأرصدة ترويجية بقيمة مليون دولار أمريكي؛ لتغطي رسوم خدمات أمازون لخدمات الإنترنت.

ويتشارك برنامج “AWS CloudStart” مع عدد من منظمات التنمية الاقتصادية حول العالم؛ للتوعية والتعليم والتدريب العملي في المختبرات مع تقنيات الحوسبة السحابية؛ وذلك من أجل تطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال في هذا المجال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحويل مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوليد الابتكار.. وستعمل أمازون لخدمات الإنترنت على توفير تدريب متخصص في المختبرات؛ من خلال مؤسسة مسك الخيرية.

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، هي مؤسسة خيرية غير ربحية، تكرس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية؛ من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم، كما تسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مبادراتها وشراكات استراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة حول العالم.