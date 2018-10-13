مسك الخيرية تتيح التسجيل لبرنامج التأهيل الجامعي

جدة- البلاد

أعلنت مؤسسة مسك الخيرية عن فتح باب القبول في برنامج التأهيل الجامعي الذي يستهدف طلاب وطالبات الأول ثانوي الذين يطمحون للدراسة بالخارج.

ويسعى البرنامج الذي يمتد إلى سنتين إلى إلحاق الطلاب والطالبات بأفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، علماً بأن مسك لا تنتسب لأي من تلك الجامعات (ولا تضمن القبول فيها) والهدف من برنامجها هو تأهيل وتوجيه المشاركين في البرنامج لزيادة فرص قبولهم.

وأعلنت المؤسسة عن إتاحة التقديم من خلال الرابط: https://goo.gl/iWK4y9 في موعد أقصاه الأربعاء 22/2/1440هـ الموافق 31 أكتوبر 2018م.

واشترطت مسك أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية والانتظام في الصف الأول ثانوي منذ شهر سبتمبر عام 2018م والنجاح من المرحلة المتوسطة بتفوق أي الحصول على معدل 90% أو أعلى أو أن يكون الطالب أو الطالبة من الأوائل في الصف والتمكن من اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (ما يعادل 80 فأعلى في اختبار TOEFL iBT أو ما يعادل 6.5 فأعلى في اختبار IELTS Academic).