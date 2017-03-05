مسك الخيرية تحول طاقات الأطفال إلى إبداع

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الرياض – البلاد

رسم 27 طفلا وطفلة مشاهد إبداعية على مسرح فعالية عوالمنا، التي نظمتها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، يوم الجمعة في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض تحت شعار “أتبع حدسي”، حيث تنوعت هذه المشاهد بين تقديم لمبتكرات تعليمية وتقنية، وبين استعراض لأعمال ناشئة في التمثيل والإنتاج المرئي، إلى جانب رسم حي مباشر للوحات فنية، وأداء عروض رياضية تنافسية على خشبة المسرح.

وفي مشهد تفاعلي أمام حضور الفعالية، الذين تجاوز عددهم الـ2500 شخص مابين أطفال وذويهم، شكل نحو 200 طفل وطفلة حضروا فعالية عوالمنا اليوم، دائرة كهربائية مضيئة على وحول خشبة المسرح، وذلك عبر شبك أياديهم بأيادي بعض حتى اكتمال الدائرة وإنتائج طاقة مضيئة.

وشارك في تنظيم هذه الفعالية الترفيهية الإلهامية 170 طفلا متطوعا، كونها منصة تفاعلية من الأطفال إلى الأطفال، تُعنى بتشجيع الأطفال على الإبداع وتنمية مهاراتهم من خلال عرض تجاربهم أمام أصدقائهم وعائلاتهم، في حين يحمل إشراك الأطفال في التطوع لتنظيم الفعالية أبعاد عدة من بينها تدريبهم على العمل بروح الفريق، وتعويدهم على تحمل المسؤولية وإظهار طاقاتهم، وكذلك إعداد جيل من الشباب المتطوعين ونشر ثقافة التطوع تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتهدف مؤسسة مسك الخيرية من هذه الفعالية إلى اكتشاف المواهب المدفونة وصقلها.