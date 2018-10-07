مسك الخيرية تطلق مبادرة برنامج الزمالة للمعلمين

جدة- البلاد

يوفر برنامج زمالة مسك للمعلمين بالتعاون مع وزارة التعليم فرصة تدريبية لكيفية استخدام التقنية في التعليم أستشعاراً من مسك الخيرية بأهمية دور المعلم في بناء المستقبل.

وبرنامج زمالة مسك للمعلمين هو برنامج زمالة تطلقه مؤسسة مسك بالتعاون مع وزارة التعليم في المملكة,وشركة تطوير التقنية ويمنح البرنامج المتدربين شهادة مقدمة من شركة كامبردج الدولية للمؤهلات والتي تمكن المعلم/المعلمة من التدريس باستخدام التقنيات الرقمية داخل الفصول الدراسية.

وسيتمكن المعلمون من خلال البرنامج التدريبي من فهم المبادئ والمفاهيم والمشكلات المتعلقة باستخدام التقنيات الرقمية لدعم التعلّم وتطبيقها في ممارستهم والنظر في الكيفية التي يمكن أن تستخدم بها التقنيات الرقمية لدعم عملية تعلّم الدارسين والتحديات التي تواجههم وتنمية قدراتهم على إيجاد واختيار التقنيات الرقمية الملائمة والأنشطة المرتبطة بها لدعم أهداف معينة للتعلّم ولتشجيع الدارسين وتحسين قدراتهم لتخطيط الحصص الدراسية وتنفيذها وتقييمها التي تعتمد على التقنيات الرقمية وتطوير مهاراتهم في الملاحظة والتأمل لمساعدتهم في تقييم وتطوير طريقتهم في استخدام التقنيات الرقمية ولتعلّم في مناخ تعاوني حيث يدعمهم زملاؤهم.