 مسك تختتم فعاليات اليوم الوطني في جدة التاريخية

مهند قحطان – جدة

اختتمت فعاليات #تاريخنا_مسك التي نظمها مركز المبادرات التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري في منطقة جدة التاريخية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة. وشهدت الفعاليات حضور عدد كبير من الزوار من مختلف الفئات العمرية، شاركوا على مدى أربعة أيام في 22 فعالية متنوعة، تكاملت فيها الثقافة والمعرفة والترفيه والتراث مع الفن والتكنولوجيا، وهو ما أسهم في منح الزوار تجربة فريدة من نوعها في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

وأقيمت الفعاليات في أجواء تاريخية استعادت مرحلة تأسيس البلاد على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – طيب الله ثراه- مرورا بالملوك الذين حكموها من أبنائه البررة وصولاً لحاضرها الغني بالإنجازات والمستقبل المبهر الذي ينتظرها في ظل مشاريع قائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقد عبر الزوار عن سعادتهم بما قدمته مؤسسة مسك في الاحتفال باليوم الوطني مشيدين بنجاح الفعاليات في تعزيز روح الانتماء من خلال التركيز على أهم شواهد التاريخ الوطني وإعادة الذاكرة إلى مرحلة توحيد المملكة ومالها من ارتباط وثيق بمنطقة جدة التاريخية.

ومن هنا، جاء تجسيد الحارة القديمة والمهن التراثية في جدة كأحد أهم أركان الفعالية التي جذبت عدداً كبيراً من أهالي المنطقة كما حظيت تقنية (الإسقاط الضوئي) بتفاعل كبير من الزوار، حيث تسط الضوء على (باب المدينة) ذي المكانة الخاصة كونه الباب الذي دخل منه المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، إلى مدينة جدة عند توحيد البلاد، كما حققت القبة البانورامية (الدوم) إقبالاً واسعاً وفي (جادة السيلفي) االتقط الزوار مئات الصور الشخصية كما حضر المهتمون بالفنون البصرية (متحف الفنون التشكيلية) وتعرفوا على فعالية (جدارية جدة وأيامنا الحلوة) التي رسمت تراث الأجداد بريشة 35 فناناً.

في جانب آخر، كانت (جدارية بصمة وطن) شاهداً عبّر خلاله الزوار بالتلوين عن حبهم للوطن، والذين شاركوا كذلك في (ساحة النشيد الوطني) حيث منحتهم فرصة تجربة الإنشاد داخلها على أنغام فرقة موسيقية، مع إمكانية نشر أناشيدهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى أقيمت الحفلة النسائية الأولى باليوم الوطني مساء السبت الماضي والتي تعتبر الوحيدة التي احيتها الفنانة نوال الكويتية والفنانة أنغام.

وكشفت الفنانة أنغام لـ(البلاد) عند سؤالها أن اليوم الوطني السعودي وبمشاركة مصرية كويتية هذا المزيج الرائع كيف تعلقي عليه فقالت:” أنا سعيدة الحظ وأنه يوم مميز بالنسبة لي أن اشارك في اليوم الوطني السعودي وهذا بالنسبة لي شخصياً حدث مهم جداً في حياتي وحدث مهم في حياة أي فنان وذلك خلال دخول السيدات للحفلات وهذا ما كنا ننتظره كفنانات منذ زمن وأنا من المحظوظات أيضاً أن اغني من ضمن أوائل الفنانات في المملكة العربية السعودية”.