مسك للفنون تطلق عروضا فنية وثقافية في الرياض

الرياض- واس

انطلقت فعالية مسك للفنون 2018 التابعة لمعهد مسك للفنون ، أحد مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية”، بمشاركة أكثر من 250 فناناً وفنانة ، حيث تعد الفعالية أحد أكبر الأحداث المعنية بإبراز الحركة الفنية والتوجه الثقافي في المملكة،

وذلك في درة الرياض خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر، بتنظيم من معهد مسك للفنون وبالتعاون مع كل من وزارة الثقافة وشركة الاتصالات السعودية والهيئة العامة للترفيه .

وتعمل الفعالية على تحويل مدينة الرياض إلى مدينة فنية، عبر تقديم عروض فنية حية وورش عمل، بالإضافة إلى معارض تشمل الخط العربي، والفون آرت، ورواد الفن السعودي، ومساحات الأطفال، بالإضافة إلى 120 جناحاً لفنانين وفنانات سعوديين، وتجمع تفاعلي “سمبوزيوم” لمجموعة من النحاتين المحليين والإقليميين والعالميين .

وبهذه المناسبة ، قال المدير التنفيذي لمعهد مسك للفنون الدكتور أحمد ماطر ” إن مسك للفنون 2018 ستكون منصة لإقامة شراكات طويلة الأجل بين المعهد ومجموعة واسعة من الشركات السعودية والعربية والعالمية والمنظمات الدولية، وذلك دعماً لفكرة تأسيس هذه المبادرة بوصفها برنامجاً سنوياً يجمع مختلف الخبرات من أجل تسهيل الحوار الثقافي الإيجابي واحتضان مواهب الفنانين المحليين وابرازهم للعالم ” .