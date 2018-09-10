دولية

مسلحون يهاجمون مؤسسة النفط الليبية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / ذو الحجة / 1439 هـ      10 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
هاجم مسلحون اليوم الاثنين مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس حيث سمع دوي انفجار وإطلاق نار، بحسب ما ذكره مصدر في أجهزة الأمن الليبية وشهود لوكالة فرانس برس، مشيرين إلى سقوط ضحايا.

واشتعلت النار في المبنى الواقع قرب وسط العاصمة الليبية الذي أحاطت به قوات الأمن، بحسب المصادر ذاتها.

وقال متحدث باسم قوة الردع المجموعة المسلحة التي تقوم بمهام الشرطة في طرابلس إن “أجهزة الأمن تبحث

عن المسلحين في المبنى، لكن أولويتنا هي إجلاء المدنيين العالقين في داخله”.

وأكد أنه “تمت السيطرة على الوضع”، موضحاً أن هوية المهاجمين ما زالت مجهولة.

وقال موظف في المؤسسة إن مسلحين ملثمين هاجموا مقر الشركة العامة بعدما تبادلوا إطلاق النار مع حراسها.

وأضاف الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته “قفزت من النافذة مع زملاء آخرين ثم سمعنا دوي انفجار”.

ibrahim

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