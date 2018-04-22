مسلسل الاعتداءات على المساعدات والملاحة… مليشيا الحوثي تواصل جرائمها باحتجاز 19 سفينة نفطية

الرياض – جدة – وكالات

قال سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر: إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تحتجز أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية في منطقة خاضعة لسيطرتها، ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

وقال آل جابر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر أمس: يتابع مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن YCHO بقلق عميق احتجاز المليشيا الحوثية المدعومة من إيران أكثر من ١٩ سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة المليشيا، ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود أي سفن في الميناء في الوقت الراهن.

ورغم أن ميناء الحديدة غربي اليمن، يعد أحد أبرز المنافذ البحرية لاستقبال الإغاثات الإنسانية والمشتقات النفطية لدعم سكان محافظات البلاد الشمالية، فإن مليشيا الحوثي الانقلابية، تصر على تحويله إلى منصة إرهابية لتهديد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

وسبق أن أحرقت المليشيا مستودعات الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي القريبة من الميناء، ومطلع الشهر الجاري تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودي لهجوم إرهابي جديد من قبل المليشيا الإيرانية.

ورغم أن ميناء الحديدة غربي اليمن، يعد أحد أبرز المنافذ البحرية لاستقبال الإغاثات الإنسانية في محافظات البلاد الشمالية، إلا أن جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تصر على تحويله إلي منصة إرهابية لتهديد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

فبعد أيام من قيام المليشيا الانقلابية بحرق مستودعات الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي القريبة من الميناء، تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودي، لهجوم إرهابي جديد من قبل المليشيا الإيرانية. وجاء الهجوم الفاشل لتصاب الناقلة السعودية بأضرار طفيفة وذلك بعد ساعات من تجديد الحكومة اليمنية، مطالباتها بضرورة إجراء تحقيق دولي في الهجوم الذي وقع على مخازن برنامج الغذاء العالمي في ميناء الحديدة.

وحسب بيان المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد ركن تركي المالكي، فشل الهجوم الحوثي الإيراني على الناقلة السعودية بعد تنفيذ إحدى سفن القوات البحرية للتحالف عملية التدخل السريع ، لتستكمل الناقلة خطها الملاحي والابحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية .