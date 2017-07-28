مسنات الرياض في رحلة سياحية لمنتزهات أبها

جدة – ابراهيم المدني

نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات رحلة سياحيه لمدينة ابها لعدد من الأمهات نزيلات الدار تمتد لـ11 يوماً .

وتأتي هذه الرحلة ضمن البرامج والانشطة الصيفية للدار التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والتي تهدف الى إدخال الفرحة والسرور في نفوس المسنات وتعريفهن بالمناطق السياحية في بلادنا ودمجهن مع المجتمع ومنحهن شعوراً ايجابيا بأن الجميع معهن وفي خدمتهن، اذ تم اصطحاب 9 من النزيلات المدركات واللائقات صحياً يرافقهن فريق من اخصائيات الدار والمراقبات الاجتماعيات.

وتتضمن الرحلة جولة على المتنزهات البريه كمتنزهي السوده والسحاب وزياره المتاحف والاسواق الشعبيه والمهرجانات المقامة هذه الايام ، وتم اختيار منتجع خاص على جبال السودة مقراً لإقامتهن طيلة ايام الرحلة .

وقد عبرت الامهات المسنات عن سعادتهن الغامرة بالرحلة وأكدن انهن تعرفن على أماكن سياحية تاريخيه ، وقدمن شكرهن لادارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات ، متمنين تكرار مثل هذه الرحلات لما فيها من ايجابيات عدة ترفيهية وتثقيفية.

يذكر ان فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يدعم مثل هذه البرامج والأنشطة الموجهة للفئات المشمولة بالرعاية ويسخّر لها كل الامكانات لما لها من فوائد جمه اجتماعيا ونفسيا وصحيا .