مسن يعيش تحت (كوبري) بجدة 4 سنوات

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جدة ــ البلاد

وثق مواطن معاناة رجل مسن ينام تحت أحد الجسور بحي غليل جنوب مدينة جدة، ويعاني من بعض الأمراض، فضلا عن أن الرجل يجهل مصير أولاده الأربعة، الذين لم يرهم منذ 4 سنوات.

وقال المسن ،من خلال مقطع الفيديو: إنه ينام تحت “الكوبري” منذ عدة سنين، وأنه لديه 3 أولاد وبنت، ولا يعرف عنهم شيئاً، مضيفاً أنه يعاني من المرض، وأجرى عدداً من العمليات.

وعبر المسن عن أمنيته في رؤية أبنائه وأحفاده، والإقامة بينهم بقية حياته، مشيراً إلى أنه يعلم أن كلاً منهم مشغول بحياته، لكنه يرغب في العيش بينهم حتى مماته.