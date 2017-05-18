مسوؤل عسكري يمني: ماضون في تحرير الساحل الغربي وصولاً إلى مدينة الحديدة‏

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قال مسؤول عسكري يمني، اليوم الخميس، إن قوات الجيش الوطني في بلاده، ماضية بقوة في العمليات العسكرية ‏الخاصة بتحرير الساحل الغربي وصولا إلى مدينة الحديدة.‏

وحث أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد ركن عمر جوهر مقاتلي الجيش على ‏رفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة الميليشيات الانقلابية حتى يتم تطهير كل المناطق في اليمن من ‏دنسهم.‏

وجاء تأكيد المسؤول العسكري، وفقا لما أورده “موقع 26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة ‏اليمنية، الليلة الماضية، خلال زيارة تفقدية له إلى جزيرة طواق الواقعة غرب مدينة ميدي ‏بمحافظة حجة وذلك في أول زيارة لقيادة المنطقة للجزيرة منذ تحريرها من عناصر ‏الانقلابيين.‏