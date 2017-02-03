مشاجرة جماعية بالسكاكين داخل مسجد بمنطقة مكة

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مكة ــ البلاد

باشرت شرطة مكة المكرمة التحقيق في قضية مشاجرة جماعية وقعت مؤخرا بين مجموعة من المواطنين داخل مسجد، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي.وكشف الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي بن عطية القرشي، أن مخفر سبت شمران التابع لشرطة محافظة القنفذة باشر التحقيق في قضية شجار وقع بين 6 أشخاص، إثر خلاف بينهم، ما أدى لإصابة أحدهم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف :”تم التحفظ على جميع أطراف القضية لإحالتهم برفقة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص”.

وكان مغردون في المملكة تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، يوثق أحداث الشجار المذكور.