مشاركات نسائية في ينبع التاريخية

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ينبع- البلاد

يتيح مهرجان تاريخية ينبع الذي ينطلق في 28/ 4/ 1438هـ، بالمنطقة التاريخية في ينبع المشاركة للنساء من خلال القسم النسائي.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني، أن مهرجان تاريخية ينبع، حرص على إدراج فعاليات نسائية تهدف لإتاحة الفرصة للفتيات بالتدريب والتثقيف والفائدة، من خلال عدد من الفعاليات الخاصة بالقسم النسائي، مشيراً إلى أن المهرجان يتضمن العديد من ورش العمل، والدورات التدريبية في مختلف المجالات التي تهم المرأة في ” سوق العمل والصحة العامة “، إلى جانب الفعاليات الثقافية.

وبينت مسؤولة النشاط النسائي تغريد الحربي، أن الفعاليات النسائية تهدف لتحقيق فوائد للفتيات والأسر المنتجة، من خلال تدريبهن على مهارات تفيدهن في سوق العمل، وتقدم منتجا يحقق لهن عائدًا ماديًا، إلى جانب إكسابهن مهارات الإسعافات الأولية.