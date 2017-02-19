مشاركة خليجية في منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف

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الدمام- حمود الزهراني

أوضح الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف، الذي تنظمه الغرفة خلال يومي السبت والأحد (25 ـــــ 26/فبراير 2017) الجاري سوف يشهد مشاركة محلية وخليجية من رجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين، والخبراء والمتخصصين، حيث سيتم عرض عدد من أوراق العمل المتخصصة التي تدور حول آفاق الاستثمار الاقتصادي في محافظة القطيف، وكذلك عرض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات.

وقال الوابل إن اليوم الأول للمنتدى ــ الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية قد خصص لإقامة عدد من ورش العمل تتناول موضوعات ذات علاقة بهدف المنتدى وهو الرقي بالاستثمار في القطيف من قبيل (ريادة الأعمال، والموارد البشرية، و تطوير الأعمال)، ويشارك في مناقشة هذه المحاور ممثلو عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى في المملكة والخليج العربي.

وذكر بأن المتحدث الرئيسي في المنتدى هو الرئيس السابق وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية عبدالله بن صالح جمعة، يعقبه عرض ورقة عمل بعنوان (ريادة الأعمال) يقدمها جمال العقاد، وأخرى بعنوان (تقنية المعلومات يقدمها أحمد العبد الجبار، يضاف إلى ذلك ثلاث حلقات نقاش تتناول الأولى (الاستثمار في تقنية المعلومات) ويشارك بالحديث عنه كل من خالد السليماني، أحمد العبدالجبار، بديع القويسم)، ويديرها عبدالله العسكري، والثانية عن (الاستثمار في السياحة) ويتحدث خلالها الدكتور حمد آل اسماعيل، وعبدالله الجهني، وشفيق السيف، وعبدالعزيز الحميدان) ويدرها حسين المقرن، فيما يعرض عبدالله الزامل ورقة عمل في جلسة أخرى عن (الاستثمار التكافلي) ثم تعقد حلقة نقاش ثالثة حول (الطاقة المتجددة) ويتحدث خلالها كل من جمال كيشي، ولؤي عبدالرحيم، ويديرها الدكتور أمين اليعقوب. ذلك بالإضافة إلى أن المنتدى سوف يشهد عرض فيديو عن عدد من المشاريع المقترحة للاستثمار في محافظة القطيف، والمتاحة أمام الراغبين في دخول هذا الغمار.