مشاركة فاعلة لجمعية السلامة المرورية في جدة.. 550 ألف حادث و46 ألف وفاة وإصابة في المملكة سنويا

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جدة – البلاد

شاركت الجمعية السعودية للسلامة المرورية ، في معرض أسبوع المرور الخليجي الموحد في نسخته ال 33 تحت شعار “حياتك.. أمانه” والذي أقيم في ة جدة ، وشرف افتتاحه محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وقد عبّر الدكتور علي عثمان مليباري مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية عن فخره واعتزازه بإشادة سمو الأمير ماجد بالجمعية وذلك خلال جولته على معرض الفعاليات، وتأكيده على أهمية تواجدها الدائم بهدف نشر وترسيخ ثقافة السلامة المرورية، بوصفها مسؤولية اجتماعية وقضية وطنية، مما يسهم في في التقليل من حوادث المرور والوفيات الناتجة عنها.

وأشار د. مليباري إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 550,000 ألف حادث مروري تحدث في المملكة سنويًا ينتج عنها وفاة أكثرمن 8000 نسمة وإصابة أكثر من 38 ألف سنويًا، ويعتبر معدل الوفيات في السعودية الناجمة عن الحوادث المرورية من أعلى المعدلات إقليميًا ودوليًا حيث يبلغ عدد الوفيات 24 حالة لكل مائة ألف نسمة مقارنة ب 6.8 حالات في الدول المتقدمة، وأكثر من 30% من أسرة المستشفيات مشغولة بإصابات الحوادث المرورية، ولهذا أصبحت حوادث المرور قاتلة ومزعجة، وباتت حديث المجتمع، وهذا بلاشك يوجب علينا أن نجتهد في التقليل من حوادث المرور والتقليل من الوفيات الناتجة عنها،

مبينًا أن الجمعية ممثلة في فرعها بالمنطقة الغربية ستعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لدعم وتنفيذ أعمال الجمعية بما تتضمن من رؤى وأهداف متعددة وبكل ما يعود بالنفع جراء تطبيق مفاهيم السلامة المرورية على أرض الواقع.

وأبان الدكتور علي عثمان مليباري مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية أن فعاليات أسبوع المرور الذي نظمته إدارة مرور جدة حظيت باهتمام بالغ ومشاركة القطاعات الحكومية والخاصة ومختلف مؤسسات المجتمع، معبّرًا عن شكره لإدارة مرور جدة ممثلة في العميد سليمان الزكري مدير مرور جدة والعقيد زيد الحمزي مدير العلاقات العامة بمرور جدة، وذلك لما لمسته الجمعية من دعم وتعاون كريمين لمشاركتها في هذه الفعاليات.